Pontiac сбил женщину в Омске, пострадавшая находится в коме

Накануне вечером на улице Лукашевича произошло ДТП с участием пешехода, который в результате происшествия был доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о происшествии поступила в 21:15. Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, управлявший автомобилем Pontiac Vibe, направлялся по улице Лукашевича в сторону улицы Заозерная. В районе дома №10В н допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, возраст которой к данному моменту не установлен.
В результате произошедшего ДТП женщина-пешеход была доставлена в больницу. Очевидцы данного происшествия сообщают в социальных сетях, что от удара у иномарки был сильно помят капот.
О том, что в результате случившегося происшествия пострадавшая женщина впала в кому сообщает «
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»