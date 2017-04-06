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Pontiac сбил женщину в Омске, пострадавшая находится в коме

6 апреля 2017, 11:26
ДТП на Левобережье.

Накануне вечером на улице Лукашевича произошло ДТП с участием пешехода, который в результате происшествия был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о происшествии поступила в 21:15. Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, управлявший автомобилем Pontiac Vibe, направлялся по улице Лукашевича в сторону улицы Заозерная. В районе дома №10В н допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, возраст которой к данному моменту не установлен.

В результате произошедшего ДТП женщина-пешеход была доставлена в больницу. Очевидцы данного происшествия сообщают в социальных сетях, что от удара у иномарки был сильно помят капот.

О том, что в результате случившегося происшествия пострадавшая женщина впала в кому сообщает «Вечерний Омск».

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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