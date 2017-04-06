Pontiac сбил женщину в Омске, пострадавшая находится в коме

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о происшествии поступила в 21:15. Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, управлявший автомобилем Pontiac Vibe, направлялся по улице Лукашевича в сторону улицы Заозерная. В районе дома №10В н допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, возраст которой к данному моменту не установлен.