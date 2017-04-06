Омская полиция ведет поиски двух пропавших подростков

Поиски двух ранее пропавших омских подростков ведут сотрудники полиции. Так, 5 апреля заявление о розыске Матвея Матвеева 2002 года рождения поступило в дежурную часть ОМВД России по Горьковскому району. Мама подростка сообщила, что ребенок не приехал домой в поселок Ударный из Омска, где находился в гостях у бабушки, которая проживает в доме на улице 22-го Апреля.