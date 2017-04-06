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Омская полиция ведет поиски двух пропавших подростков

6 апреля 2017, 12:28
Внимание розыск!

Поиски двух ранее пропавших омских подростков ведут сотрудники полиции. Так, 5 апреля заявление о розыске Матвея Матвеева 2002 года рождения поступило в дежурную часть ОМВД России по Горьковскому району. Мама подростка сообщила, что ребенок не приехал домой в поселок Ударный из Омска, где находился в гостях у бабушки, которая проживает в доме на улице 22-го Апреля.

Приметы Матвея Матвеева: худощавое телосложение, рост 185 см, длинные русые волосы. На момент ухода был в бордовой куртке спортивного покроя, в спортивном костюме синего цвета и красно-черных кроссовках.


Кроме того, омские полицейские принимают меры по установлению местонахождения Руслана Альжанова 2000 года рождения, проживающего в доме по улице Чичерина.

Приметы Руслана Альжанова: худощавое телосложение, на вид 16 лет, рост 175 см, волосы короткие темные. На момент ухода был в куртке темного цвета, синих джинсах и черных кроссовках.


Граждане, располагающие информацией о местонахождении Матвея, могут позвонить по телефонам: 02 или 63-04-04. Для передачи сведений, которые могут помочь в поисках Руслана, следует звонить по телефонам: 02 или 40-04-04.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области


Источник: ИА «Город55»

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