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Омичей ждет потепление до +12 градусов и дожди

6 апреля 2017, 10:42
Прогноз погоды.

В Омскую область пришло потепление, в ближайшие дни температура воздуха может подняться вплоть до +12 градусов, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Сегодня, 6 апреля, днем столбик термометра будет находиться в интервале от +1 до +6 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер юго-западный 8-13 м/с.

В пятницу, 7 апреля, ночью ожидается 0…-5 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +4…+9. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В субботу, 8 апреля, ночная температура воздуха будет находиться в диапазоне от -2 до -7 градусов, днем потеплеет до +7…+12. Осадков не ожидается, скорость ветра составит 6-11 м/с.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

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