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Омичам выплатили 62 миллиона долгов по зарплате

6 апреля 2017, 16:08
Вмешалась прокуратура.

В прокуратуре Омской области отмечают, что обеспечение социальных и трудовых прав граждан, а именно соблюдение прав граждан на своевременную и полную оплату труда, находится на особом контроле со стороны надзорного органа.

Так, по данным пресс-службы профильного ведомства, за период первого квартала 2017 года выплачена задолженность в сумме более 62 миллиона рублей, долги по оплате труда полностью погашены на 40 предприятиях.

Например, работникам и специалистам ООО «Автоматика-Э» выплатили 3,3 миллиона долгов, ОА «ОПЗ «Нефтехимавтоматика» - 1,7 миллионов рублей, ОАО «КамКурАгрор» и ООО «КЭАгро» - по 1,4 миллиона рублей, МУП «Коммунальник» - 1,6 миллионов рублей, ООО «ПКС «СтройМост» - 1,2 миллиона рублей, ООО «Мельникова» - 1,2 миллиона рублей и другие.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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