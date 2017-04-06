Массовая акция в центре Омска: мы имеем право жить и не бояться

Накануне стало известно, что в Омске 8 апреля в 11 часов у библиотеки имени Пушкина состоится массовая антитеррористическая акция в поддержку пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге. Инициатором мероприятия выступил Омский областной студенческий отряд. Об этом сообщает « ОмскРегион ».



«Мы приглашаем омичей публично выразить поддержку пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге. Это страшное событие — трагедия, которая не может оставаться без внимания. 3 апреля вся страна замерла от ужаса. Но жители Питера в один момент сплотились перед общей бедой. И мы не можем оставаться в стороне. Мы должны объединиться перед таким явлением, как терроризм. Мы должны быть внимательнее друг к другу. И при этом мы имеем право жить и не бояться», - поясняет инициативу руководитель областного студенческого отряда Алексей Потейко.