Массовая акция в центре Омска: мы имеем право жить и не бояться

Накануне стало известно, что в Омске 8 апреля в 11 часов у библиотеки имени Пушкина состоится массовая антитеррористическая акция в поддержку пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге. Инициатором мероприятия выступил Омский областной студенческий отряд. Об этом сообщает «
«Мы приглашаем омичей публично выразить поддержку пострадавшим от теракта в Санкт-Петербурге. Это страшное событие — трагедия, которая не может оставаться без внимания. 3 апреля вся страна замерла от ужаса. Но жители Питера в один момент сплотились перед общей бедой. И мы не можем оставаться в стороне. Мы должны объединиться перед таким явлением, как терроризм. Мы должны быть внимательнее друг к другу. И при этом мы имеем право жить и не бояться», - поясняет инициативу руководитель областного студенческого отряда Алексей Потейко.
Митинг «Вместе против террора» запланирован на субботу, 8 апреля. Начало: в 11:00, на площади у областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина (улица Красный Путь, 11).
Омичи также в память о погибших при теракте в питерском метро возложили цветы в Парке Победы к памятнику жертвам террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.
Собравшиеся отметили, что Санкт-Петербург для омичей город особый. К нам, в Сибирь, в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы жители блокадного Ленинграда, а также промышленные предприятия этого города.
Источник: ИА «Город55»