Конкурсный отбор на пост мэра прошли 12 человек из 23 желающих

Сегодня, 6 апреля, в Горсовете состоялось заседание комиссии по отбору кандидатур на должность мэра. В повестке - регистрация кандидатов.
Напомним, 4 апреля комиссия закончила прием документов от претендентов. Выразили желание участвовать в выборах 23 человека.
На сегодняшнем заседании из 23 человек, подавших заявление, комиссия зарегистрировала всего 12 человек. Остальным было отказано, в связи с тем, что представили на регистрацию неполный пакет документов.
Лично присутствовали на заседании лишь два кандидата на должность мэра – Игорь Антропенко и Станислав Гребенщиков. Комиссия рассмотрела их первыми и проголосовала за их регистрацию. Стоит отметить, что присутствие кандидата на регистрации, согласно регламенту, не обязательно.
Также официально прошли процедуру регистрации Александр Бекишев, Антон Берендеев, Денис Качуровский, Игорь Козловский, Владимир Куприянов, Игорь Рыбаков, Андрей Рягузов, Сергей Суменков, Артем Тарасов и Виктор Чередов.
Следующим претендентам было отказано в регистрации: Игорь Бруй, Андрей Ерошевич, Виктор Жарков, Андрей Иванищев, Александр Искам, Константин Юсупов, Владимир Казанин, Алексей Клепиков, Юрий Пичугин, Максим Щапов и Сергей Яковлев. У них отсутствовали медицинские справки, справки о наличии или отсутствии судимости, недвижимости или счетов за рубежом, гражданства другого государства.
По словам председателя отборочной комиссии Сергея Тодорова, отказ в регистрации не означает немедленного снятия с выборов. «Отказникам» дается возможность в течение суток донести необходимые справки и документы и тогда, 10 апреля, на внеочередном заседании отборочной комиссии их кандидатуры будут вновь рассмотрены.
Добавим, 7 апреля программы зарегистрированных кандидатов будут опубликованы на сайте Омского городского совета. На 14 апреля с ними запланировано собеседование. После собеседования отборочная комиссия назовет кандидатуры, которые будут представлены на выбор депутатам Горсовета. Предварительная дата голосования по выборам мэра Омска – 19 апреля.
Источник: ИА "Город55"