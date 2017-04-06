Конкурсный отбор на пост мэра прошли 12 человек из 23 желающих

Лично присутствовали на заседании лишь два кандидата на должность мэра – Игорь Антропенко и Станислав Гребенщиков. Комиссия рассмотрела их первыми и проголосовала за их регистрацию. Стоит отметить, что присутствие кандидата на регистрации, согласно регламенту, не обязательно.