Жесткое ДТП в Нефтяниках: Тойота, отлетев от удара ВАЗа, уронила стелу

Накануне около 19:00 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП, произошедшем на проспект Мира, с участием двух легковых автомобилей.
Предварительно установлено: мужчина 1953 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Carib, при движении в направлении КДЦ «Кристалл» по проспекту Мира при повороте налево в районе дома №36 не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-2111, допустив столкновение. От удара иномарку отбросило на стелу, которая в свою очередь рухнула на машину.
В результате ДТП в больницу был доставлен водитель автомобиля Toyota Carib и его пассажир, женщина 1949 года рождения.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установят все обстоятельства и причины происшествия.
По материалам пресс-службы УМВД ГИБДД России по Омской области
Фото: vk.com/regik55
Источник: ИА "Город55"