Жесткое ДТП в Нефтяниках: Тойота, отлетев от удара ВАЗа, уронила стелу

Предварительно установлено: мужчина 1953 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Carib, при движении в направлении КДЦ «Кристалл» по проспекту Мира при повороте налево в районе дома №36 не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-2111, допустив столкновение. От удара иномарку отбросило на стелу, которая в свою очередь рухнула на машину.