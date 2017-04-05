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Жесткое ДТП в Нефтяниках: Тойота, отлетев от удара ВАЗа, уронила стелу

5 апреля 2017, 07:39
ДТП в Нефтяниках.

Накануне около 19:00 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП, произошедшем на проспект Мира, с участием двух легковых автомобилей.

Предварительно установлено: мужчина 1953 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Carib, при движении в направлении КДЦ «Кристалл» по проспекту Мира при повороте налево в районе дома №36 не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-2111, допустив столкновение. От удара иномарку отбросило на стелу, которая в свою очередь рухнула на машину.

В результате ДТП в больницу был доставлен водитель автомобиля Toyota Carib и его пассажир, женщина 1949 года рождения.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установят все обстоятельства и причины происшествия.



По материалам пресс-службы УМВД ГИБДД России по Омской области

Фото: vk.com/regik55


Источник: ИА "Город55"

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