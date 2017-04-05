За удар пристава ножом должник по коммуналке сядет в колонию на год

Решением Октябрьского районного суда Омска 58-летний Виктор Бессонов признан виновным в предусмотренном частью 3 статьи 296 УК РФ (угроза убийства и причинение вреда здоровью, совершенные в отношении исполняющего свои обязанности судебного пристава, с применением неопасного для жизни и здоровья насилия).
Установлено: в утреннее время 12 сентября 2016 года в квартиру Бессонова для исполнения судебного взыскания с него задолженности за коммунальные услуги прибыл сотрудник отдела приставов по Октябрьскому АО города Омска УФССП по Омской области. Размер задолженности превышал 57 тысяч рублей.
Пристав, предъявив Бессонову служебное удостоверение, разъяснил цель своего прибытия и предложил должнику ознакомиться с постановлением о возбуждении исполнительного производства, на которое тот ответил отказом. Затем омич, желая воспрепятствовать законной деятельности пристава-исполнителя, взял нож и нанес ему удар в грудь.
Пристав-исполнитель, учитывая агрессивное поведение должника и высказываемые им угрозы, выбежал из подъезда на улицу, опасаясь за свою жизнь. Виктор Бессонов вину в совершении преступления не признал. Октябрьский суд назначил омичу наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 1 год и 3 месяца, также мужчина должен выплатить потерпевшему в качестве компенсации морального вреда 55 тысяч рублей.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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Источник: ИА «Город55»