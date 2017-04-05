За удар пристава ножом должник по коммуналке сядет в колонию на год

Пристав-исполнитель, учитывая агрессивное поведение должника и высказываемые им угрозы, выбежал из подъезда на улицу, опасаясь за свою жизнь. Виктор Бессонов вину в совершении преступления не признал. Октябрьский суд назначил омичу наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 1 год и 3 месяца, также мужчина должен выплатить потерпевшему в качестве компенсации морального вреда 55 тысяч рублей.