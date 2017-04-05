Введение регистрации в соцсетях России по паспорту – нарушителям штраф

В распоряжении «Известий» есть текст законопроекта «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Кроме запрета регистрации лицам, не достигшим 14 лет и «предъявления» паспорта, есть еще ответственность за нарушения – штрафы для физических и юридических лиц. Так, если пользователь намеренно исказит личные данные, он заплатит штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, если нарушение допустит юрлицо, владелец сайта, то штраф уже будет порядка 100 тысяч от 300 тысяч рублей.