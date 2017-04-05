Введение регистрации в соцсетях России по паспорту – нарушителям штраф

Законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» разработан депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. Об этом сообщают «
Пользователей обяжут более четко соблюдать правила регистрации при открытии личной страницы, которую разрешат открыть только под своим настоящим именем и фамилией. Предполагается, что граждане при этом должны будут указывать свои паспортные данные. Дети до 14 лет окажутся отрезанными от соцсетей. Проект в Госдуму внесут уже 5 апреля.
В распоряжении «Известий» есть текст законопроекта «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Кроме запрета регистрации лицам, не достигшим 14 лет и «предъявления» паспорта, есть еще ответственность за нарушения – штрафы для физических и юридических лиц. Так, если пользователь намеренно исказит личные данные, он заплатит штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, если нарушение допустит юрлицо, владелец сайта, то штраф уже будет порядка 100 тысяч от 300 тысяч рублей.
Гражданин сможет создавать только одну страницу под своим настоящим именем и фамилией. Лицам, не достигшим 18-ти лет, запретят вступать в сообщества, где размещена информация, запрещенная для этого возраста. При нарушении штраф в размере 2 тысяч рублей «прилетит» уже родителям. Несовершеннолетним запретят продавать товары. Под запрет попадет и реклама «оккультно-магического характера и курительных смесей».
Запреты также коснуться информации «о несанкционированных собраниях, митингах и несогласованных мероприятиях».
«Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее – если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов», - сообщают «Известия».
Предполагается, что документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года. За это время социальные сети успеют привести пользовательские соглашения в соответствие с новыми требованиями, «удалить» несовершеннолетних, собрать паспортные данные и, при необходимости, изменить имена аккаунтов.
Новые правила, по оценке экспертов, позволят решить вопросы, связанные с безопасностью, криминалом, а также отсечь троллей и пранкеров. Подчеркивается, что «никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова». Строгий контроль лишь усилит «цену собственного мнения и виртуального общения».
Авторы законопроекта считают, что подобная тенденция наблюдается сейчас и в западных соцсетях. Пользователей стараются защитить от негативной и пагубной информации.
Однако некоторые представители бизнес-сообщества считают, что законопроект сырой и его следует существенно доработать. Тем более, что особой необходимости в подобных мерах нет, так как уже работает СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий в телекоммуникациях), а также есть Уголовный и Гражданский кодексы. И вообще, это будет ударом по российским проектам, так как в документе «нет ограничений на пользование иностранными соцсетями и блог-платформами».
Источник: ИА «Город55»