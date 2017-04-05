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Введение регистрации в соцсетях России по паспорту – нарушителям штраф

5 апреля 2017, 14:45
До 14 лет сидеть в социальной сети запретят, до 18 введут ограничения.

Законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» разработан депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. Об этом сообщают «Известия».

Пользователей обяжут более четко соблюдать правила регистрации при открытии личной страницы, которую разрешат открыть только под своим настоящим именем и фамилией. Предполагается, что граждане при этом должны будут указывать свои паспортные данные. Дети до 14 лет окажутся отрезанными от соцсетей. Проект в Госдуму внесут уже 5 апреля.

В распоряжении «Известий» есть текст законопроекта «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Кроме запрета регистрации лицам, не достигшим 14 лет и «предъявления» паспорта, есть еще ответственность за нарушения – штрафы для физических и юридических лиц. Так, если пользователь намеренно исказит личные данные, он заплатит штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, если нарушение допустит юрлицо, владелец сайта, то штраф уже будет порядка 100 тысяч от 300 тысяч рублей.

Гражданин сможет создавать только одну страницу под своим настоящим именем и фамилией. Лицам, не достигшим 18-ти лет, запретят вступать в сообщества, где размещена информация, запрещенная для этого возраста. При нарушении штраф в размере 2 тысяч рублей «прилетит» уже родителям. Несовершеннолетним запретят продавать товары. Под запрет попадет и реклама «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Запреты также коснуться информации «о несанкционированных собраниях, митингах и несогласованных мероприятиях».

«Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее – если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов», - сообщают «Известия».

Предполагается, что документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года. За это время социальные сети успеют привести пользовательские соглашения в соответствие с новыми требованиями, «удалить» несовершеннолетних, собрать паспортные данные и, при необходимости, изменить имена аккаунтов.

Новые правила, по оценке экспертов, позволят решить вопросы, связанные с безопасностью, криминалом, а также отсечь троллей и пранкеров. Подчеркивается, что «никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова». Строгий контроль лишь усилит «цену собственного мнения и виртуального общения».

Авторы законопроекта считают, что подобная тенденция наблюдается сейчас и в западных соцсетях. Пользователей стараются защитить от негативной и пагубной информации.

Однако некоторые представители бизнес-сообщества считают, что законопроект сырой и его следует существенно доработать. Тем более, что особой необходимости в подобных мерах нет, так как уже работает СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий в телекоммуникациях), а также есть Уголовный и Гражданский кодексы. И вообще, это будет ударом по российским проектам, так как в документе «нет ограничений на пользование иностранными соцсетями и блог-платформами».


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Технологии#Общество
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