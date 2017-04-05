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В Омске сгорели два автомобиля, пламя уничтожило Lexus и Ford

5 апреля 2017, 09:46
ЧП в Советском округе.

Сообщение о возгорании двух автомобилей поступило на пульт дежурной пожарно-спасательной охраны ночью 5 апреля в 04:01, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Прибывшие на место спасатели в составе 10 человек незамедлительно приступили к тушению автомобилей - Lexus GX470 2014 года выпуска и Ford Focus 2011 года выпуска.

Локализация огня завершена в 04:10, пламя полностью ликвидировано в 04:32. Кроме личного состава к тушению привлекались 2 единицы спецтехники.

В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека обоих автомобилей, а также лакокрасочное покрытие передней части кузова.

В настоящее время назначена проверка, в ходе которой будут установлены причины, обстоятельства пожара в Советском округе, а также причиненный материальный ущерб.


Фото: vk.com/aomsk

Источник: ИА "Город55"

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