В Омске разгневанный пациент напал на фельдшера и пытался задушить

Предварительно: мужчина вызвал скорую помощь в связи с болью в ноге. Приехавшие к нему врачи заметили явные признаки опьянения у пациента, который вел себя к тому же неадекватно. В то время, когда фельдшер задавала вопросы по поводу его боли, мужчина разгневался и начал угрожать женщине физической расправой. Попытки успокоить пациента не увенчались успехом. В свою очередь мужчина набросился на женщину-фельдшера и начал ее душить. Отбить коллегу удалось сотруднику бригады скорой помощи, после чего они выбежали на улицу и нажали тревожную кнопку.