В Омске разгневанный пациент напал на фельдшера и пытался задушить

Накануне в Омске произошел очередной общественный инцидент с участием бригады скорой помощи: разгневанный пациент напал и чуть не задушил женщину-фельдшера, которая приехала по вызову к омичу, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, 4 апреля в 01:23 сработала тревожная сигнализация в одном из автомобилей бригады скорой помощи, который находился недалеко от многоэтажного дома по улице Латвийская.
Незамедлительно по вызову выехала группа вневедомственной охраны, состоящая из прапорщика Виктора Ивкина и старшего сержанта Игоря Роскошинского. Прибыв на место происшествия, 44-летняя женщина-фельдшер рассказала сотрудникам охраны о том, что на нее напал и пытался задушить пациент, на вызов к которому приехала бригада скорой помощи.
Предварительно: мужчина вызвал скорую помощь в связи с болью в ноге. Приехавшие к нему врачи заметили явные признаки опьянения у пациента, который вел себя к тому же неадекватно. В то время, когда фельдшер задавала вопросы по поводу его боли, мужчина разгневался и начал угрожать женщине физической расправой. Попытки успокоить пациента не увенчались успехом. В свою очередь мужчина набросился на женщину-фельдшера и начал ее душить. Отбить коллегу удалось сотруднику бригады скорой помощи, после чего они выбежали на улицу и нажали тревожную кнопку.
Группа вневедомственной охраны задержала нетрезвого пациента и, убедившись в отсутствии задержанному необходимости оказания медпомощи, передала его экипажу патрульно-постовой службы.
Стоит отметить, что сотрудниками полиции в отношении правонарушителя по факту мелкого хулиганства составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"