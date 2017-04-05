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В Омске разгневанный пациент напал на фельдшера и пытался задушить

5 апреля 2017, 10:51
Сработала тревожная кнопка.

Накануне в Омске произошел очередной общественный инцидент с участием бригады скорой помощи: разгневанный пациент напал и чуть не задушил женщину-фельдшера, которая приехала по вызову к омичу, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, 4 апреля в 01:23 сработала тревожная сигнализация в одном из автомобилей бригады скорой помощи, который находился недалеко от многоэтажного дома по улице Латвийская.

Незамедлительно по вызову выехала группа вневедомственной охраны, состоящая из прапорщика Виктора Ивкина и старшего сержанта Игоря Роскошинского. Прибыв на место происшествия, 44-летняя женщина-фельдшер рассказала сотрудникам охраны о том, что на нее напал и пытался задушить пациент, на вызов к которому приехала бригада скорой помощи.

Предварительно: мужчина вызвал скорую помощь в связи с болью в ноге. Приехавшие к нему врачи заметили явные признаки опьянения у пациента, который вел себя к тому же неадекватно. В то время, когда фельдшер задавала вопросы по поводу его боли, мужчина разгневался и начал угрожать женщине физической расправой. Попытки успокоить пациента не увенчались успехом. В свою очередь мужчина набросился на женщину-фельдшера и начал ее душить. Отбить коллегу удалось сотруднику бригады скорой помощи, после чего они выбежали на улицу и нажали тревожную кнопку.

Группа вневедомственной охраны задержала нетрезвого пациента и, убедившись в отсутствии задержанному необходимости оказания медпомощи, передала его экипажу патрульно-постовой службы.

Стоит отметить, что сотрудниками полиции в отношении правонарушителя по факту мелкого хулиганства составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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