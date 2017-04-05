В маршрутках Омска снизили стоимость проезда

Накануне стало известно, что в Омске снизились тарифы для ряда перевозчиков. В частности, это коснется предпринимателя Анатолия Войтенко, который осуществляет перевозки по маршруту № 51, а также ООО "Трансавто" на маршруте № 73.
Проанализировав фактические расходы предприятий, в РЭК решено незначительно снизить предельные тарифы на пассажироперевозку автомобильным транспортом. Таким образом, обоснованная стоимость проезда у ИП Войтенко составит 22,36 рублей за одну поездку (в 2016 году составляла 22,75 рублей за поездку), у ООО "Транспавто" - 22,31 рубль (при 22,74 рубля за поездку в прошлом году).
Сейчас предприятия используют автобусы среднего класса и возят пассажиров за 22 рубля, в то время как разницу между экономически обоснованным тарифом и платой за проезд компенсирует городской бюджет, сообщает пресс-служба РЭК Омской области. Напомним, большинство маршруток в городе по-прежнему возят пассажиров за 25 рублей.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"