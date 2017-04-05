В маршрутках Омска снизили стоимость проезда

Проанализировав фактические расходы предприятий, в РЭК решено незначительно снизить предельные тарифы на пассажироперевозку автомобильным транспортом. Таким образом, обоснованная стоимость проезда у ИП Войтенко составит 22,36 рублей за одну поездку (в 2016 году составляла 22,75 рублей за поездку), у ООО "Транспавто" - 22,31 рубль (при 22,74 рубля за поездку в прошлом году).