Президент Авангарда ждет в Омске Сергея Калинина, выступающего в НХЛ

Владимир Шалаев заявил, что Сергея Калинина в Омске всегда ждут, отметив, что в подобной ситуации все зависит от самого игрока, а клубы в этом случае мало что решают, поскольку права на игрока в КХЛ не дают возможности диктовать условия североамериканцам и самому хоккеисту, передает « Чемпионат ».