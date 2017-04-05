Президент Авангарда ждет в Омске Сергея Калинина, выступающего в НХЛ

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал решение НХЛ за претить хоккеистам лиги выступать на грядущих Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, а также оценил вероятность возвращения в омский клуб Сергея Калинина, права на которого принадлежат «ястребам».
Владимир Шалаев заявил, что Сергея Калинина в Омске всегда ждут, отметив, что в подобной ситуации все зависит от самого игрока, а клубы в этом случае мало что решают, поскольку права на игрока в КХЛ не дают возможности диктовать условия североамериканцам и самому хоккеисту, передает «
Решение НХЛ президент «Авангарда» назвал непродуктивным и антихоккейным. По его мнению, в сложившейся ситуации возможен вариант, что некоторые игроки все-таки поедут на Олимпиаду, поскольку в настоящее время мировая хоккейная общественность находится в возмущении.
В нынешнем сезоне 26-летний Сергей Калинин выступает на канадский «Торонто Мейпл Лифс», в который он перешел после 2,5 сезонов, проведенных в составе «Нью-Джерси Девилз».
Фото: nhl.com
Источник: ИА "Город55"