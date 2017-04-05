Полуголый ниндзя в маске-балаклаве бегает по Омску

О «довольно забавном человеке», бегающем по Омску, сообщили через социальные сети очевидцы. Он попал в объектив камеры видеорегистратора автомобилиста на одной из улиц Левобережья. «Забавный», потому что на нем из одежды были лишь спортивные трусы оранжевого цвета и маска-балаклава, которую обычно носят спортсмены, защищая свое лицо от обморожения.
Несмотря на отрицательные температуры «физкультурник» чувствовал себя довольно комфортно и уверенно. При этом, ожидая зеленого сигнала светофора на перекрёстке, где и было заснято данное видео, мужчина осуществлял активную деятельность в виде неких приемов боевого искусства.
В комментариях омичи, просмотрев короткий видеоролик, высказали различные мнения по поводу поведения мужчины.
Одни считают, что мужчина – «Просто спортсмен», «Парень – молодец!» «Для закалки организма», «Норм, спортом занимается, а на светофоре решил поприкалываться», другие же саркастично назвали омича «ниндзя» и предположили, что всему виной «весеннее обострение».
Фото: скриншот с видео