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Полуголый ниндзя в маске-балаклаве бегает по Омску

5 апреля 2017, 17:35
Сообщают очевидцы.

О «довольно забавном человеке», бегающем по Омску, сообщили через социальные сети очевидцы. Он попал в объектив камеры видеорегистратора автомобилиста на одной из улиц Левобережья. «Забавный», потому что на нем из одежды были лишь спортивные трусы оранжевого цвета и маска-балаклава, которую обычно носят спортсмены, защищая свое лицо от обморожения.

Несмотря на отрицательные температуры «физкультурник» чувствовал себя довольно комфортно и уверенно. При этом, ожидая зеленого сигнала светофора на перекрёстке, где и было заснято данное видео, мужчина осуществлял активную деятельность в виде неких приемов боевого искусства.

В комментариях омичи, просмотрев короткий видеоролик, высказали различные мнения по поводу поведения мужчины.

Одни считают, что мужчина – «Просто спортсмен», «Парень – молодец!» «Для закалки организма», «Норм, спортом занимается, а на светофоре решил поприкалываться», другие же саркастично назвали омича «ниндзя» и предположили, что всему виной «весеннее обострение».

Фото: скриншот с видео

#Новости#Спорт#Город#Общество
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