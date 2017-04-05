Полуголый ниндзя в маске-балаклаве бегает по Омску

О «довольно забавном человеке», бегающем по Омску, сообщили через социальные сети очевидцы. Он попал в объектив камеры видеорегистратора автомобилиста на одной из улиц Левобережья. «Забавный», потому что на нем из одежды были лишь спортивные трусы оранжевого цвета и маска-балаклава, которую обычно носят спортсмены, защищая свое лицо от обморожения.