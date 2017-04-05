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Омские борцы собрали полный комплект медалей во Всероссийском турнире

5 апреля 2017, 10:17
Шесть наград разного достоинства.

С 1 по 2 апреля 2017 года в Новоалтайске проходил 47-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Ивановича Григорьева.

В турнире, который в этом году получил статус всероссийского, приняли участие 249 борцов из семи регионов России и из Республики Казахстан. Всего за два дня было разыграно пятнадцать комплектов наград. В числе почётных гостей на соревнованиях присутствовал олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, чемпион мира 2007 года, шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин.

Представители Омской области завоевали шесть наград разного достоинства. Победителем соревнований в весовой категории до 32 кг стал Даян Нигматов. Серебряные призеры турнира - Руслан Хамзин (до 50 кг), Никита Холкин (до 73 кг) и Владислав Чернявский (до 85 кг). Бронзовые награды завоевали Заурбек Гандалоев (до 47 кг) и Никита Голубович (до 69 кг).


По материалам пресс-службы Федерации спортивной борьбы Омской области

Фото: wrest55.ru

Источник: ИА "Город55"

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