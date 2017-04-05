Омские борцы собрали полный комплект медалей во Всероссийском турнире

С 1 по 2 апреля 2017 года в Новоалтайске проходил 47-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. памяти Героя Советского Союза летчика-штурмовика Ивана Ивановича Григорьева.
В турнире, который в этом году получил статус всероссийского, приняли участие 249 борцов из семи регионов России и из Республики Казахстан. Всего за два дня было разыграно пятнадцать комплектов наград. В числе почётных гостей на соревнованиях присутствовал олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, чемпион мира 2007 года, шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин.
Представители Омской области завоевали шесть наград разного достоинства. Победителем соревнований в весовой категории до 32 кг стал Даян Нигматов. Серебряные призеры турнира - Руслан Хамзин (до 50 кг), Никита Холкин (до 73 кг) и Владислав Чернявский (до 85 кг). Бронзовые награды завоевали Заурбек Гандалоев (до 47 кг) и Никита Голубович (до 69 кг).
По материалам пресс-службы Федерации спортивной борьбы Омской области
Фото: wrest55.ru
Источник: ИА "Город55"