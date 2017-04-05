Омские борцы собрали полный комплект медалей во Всероссийском турнире

В турнире, который в этом году получил статус всероссийского, приняли участие 249 борцов из семи регионов России и из Республики Казахстан. Всего за два дня было разыграно пятнадцать комплектов наград. В числе почётных гостей на соревнованиях присутствовал олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, чемпион мира 2007 года, шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин.