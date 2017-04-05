Омичка подозревается в истязании приемного мальчика, подключился СК

По факту неисполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка в Калачинском районе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ООД полиции УМВД России по Омской области.
Сотрудники правоохранительных органов получили от местных жителей информацию о том, что 28-летняя женщина жестоко обращается со своим 6-летним ребенком.
В ходе проверки данного сообщения предварительно установлено, что женщина оформила опеку над новорожденным малышом – сыном своей сестры, которая оставила его в роддоме - еще в 2010 году. Однако, со временем молодая женщина начала злоупотреблять алкоголем, и ее семью поставили на учет как неблагополучную. Также установлено, что, начиная с лета прошлого года, приемная мать начала строго наказывать мальчика, применяя при этом физическую силу.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса России – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – будет дана правовая оценка не только действиям подозреваемой, но и организации работы органов опеки и попечительства Калачинского района с неблагополучными семьями. Санкцией данной статьи – штраф в размере до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Сейчас ребенок воспитывается в благополучной семье.
Кроме этого, региональными следственными органами организована доследственная проверка по сообщениям из СМИ об истязании малолетнего ребенка, результатом которой станет принятие процессуального решения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.
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Источник: ИА "Город55"