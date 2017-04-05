Омичка подозревается в истязании приемного мальчика, подключился СК

В ходе проверки данного сообщения предварительно установлено, что женщина оформила опеку над новорожденным малышом – сыном своей сестры, которая оставила его в роддоме - еще в 2010 году. Однако, со временем молодая женщина начала злоупотреблять алкоголем, и ее семью поставили на учет как неблагополучную. Также установлено, что, начиная с лета прошлого года, приемная мать начала строго наказывать мальчика, применяя при этом физическую силу.