Омичей ждет резкий перепад от -13 до +9, снег с дождем и сильный ветер

В среду, 5 апреля, в дневные часы температура воздуха составит -4…+1 градус, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 20 м/с. Но уже 6 и 7 апреля ожидается повышение температуры до +3…+9 градусов в дневное время, до -2…-8 градусов – в ночное. Местами возможны осадки в виде снега с дождем.