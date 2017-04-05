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Омичей ждет резкий перепад от -13 до +9, снег с дождем и сильный ветер

5 апреля 2017, 09:15
Прогноз погоды.

Сегодня, 5 апреля, ночная температура воздуха опускалась до -13 градусов. В то же время снег, накрывший Омский регион и вернувший его жителям зиму, недолговечен. В ближайшие дни на территории области прогнозируется положительная температура, сообщает Наталья Криворучко, возглавляющая ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В среду, 5 апреля, в дневные часы температура воздуха составит -4…+1 градус, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 20 м/с. Но уже 6 и 7 апреля ожидается повышение температуры до +3…+9 градусов в дневное время, до -2…-8 градусов – в ночное. Местами возможны осадки в виде снега с дождем.

Согласно метеонаблюдениям, ведущимся с 1888 года, наиболее теплый апрель наблюдался в Омске в 1997 году, среднемесячная температура воздуха составляла +8,9 градусов. Самым холодным этот месяц был в 1896 и 1934 годах, тогда средняя температура останавливалась на отметке -4,8 градуса.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Погода#Город
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