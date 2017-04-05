Омичам вернут почти миллиард рублей

В связи с предоставлением налоговых вычетов, согласно данным УФНС России по Омской области, из бюджета подлежит 991,5 млн рублей налога на доходы физических лиц, что на 40 млн больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.
Порядка 22 тысяч омичей заявили имущественные налоговые вычеты в связи с расходами на приобретение недвижимости, из которых 4 тысячи налогоплательщиков заявили вычеты с выплаченных по кредитам процентов. В общей сложности сумма заявленных имущественных налоговых вычетов достигла отметки 7,6 млрд рублей.
Заявили соцвыплаты на обучение, лечение по договорам добровольного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения 5 тысяч омичей на сумму 315 млн рублей.
Отмечается, что срок подачи декларации не установлен для налогоплательщиков, которые желают представить налоговую декларацию 3-НДФЛ лишь для получения налоговых вычетов. Таким образом, они могут воспользоваться этим правом в течение всего года.
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Источник: ИА «Город55»