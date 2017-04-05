Новым тренером Авангарда станет Дмитрий Рябыкин

В минувшем сезоне «Авангард» занял второе место на Востоке по итогам «регулярки», свое выступление в плей-офф «ястребы» завершили на стадии четвертьфинала, уступив казанскому «Ак Барсу» в серии со счетом 2-4. Решение не продлевать контракт с тренерским штабом руководство «ястребов» приняло 21 марта, а 29 марта на пост нового главного тренера был назначен Андрей Скабелка.