Новым тренером Авангарда станет Дмитрий Рябыкин

Дмитрий Рябыкин, который входил в тренерский штаб Федора Канарейкина, вернулся в омский «Авангард», где станет помощником Андрея Скабелки, сообщает «
Издание сообщает, что 41-летний Дмитрий Рябыкин планировал продолжить карьеру в московском «Спартаке», но на этой неделе между омским «Авангардом» и специалистом была достигнута договоренность о возвращении в команду.
В качестве игрока омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин провел в составе «ястребов» 13 сезонов, став чемпионом России. Кроме того, долгое время защитник являлся капитаном команды.
В минувшем сезоне «Авангард» занял второе место на Востоке по итогам «регулярки», свое выступление в плей-офф «ястребы» завершили на стадии четвертьфинала, уступив казанскому «Ак Барсу» в серии со счетом 2-4. Решение не продлевать контракт с тренерским штабом руководство «ястребов» приняло 21 марта, а 29 марта на пост нового главного тренера был назначен Андрей Скабелка.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»