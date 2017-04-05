Новые аттракционы за 2,3 миллиона появятся в парках Омска

В целях повысить привлекательность омских парков планируется приобрести новые современные аттракционы и, как сообщает пресс-служба городской администрации, на это будет направлено 2,3 миллиона рублей.
Зоны отдыха пополнятся новыми объектами, например, планируется приобрести бассейн с надувными лодками и большой батутный бассейн высотой до 10 метров и выполненный в тематическом стиле – сафари, саванна, джунгли или корабль.
Основным требованием, предъявленным в конкурсной документации, является соответствие требованиям безопасности – очень важный аспект, потому что пользоваться аттракционами будут дети.
Кроме этого, по поручению мэра муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» приобретет земснаряд (стоимость 400 тысяч рублей) для выполнения работ по содержанию водных объектов – далее вокруг них сформируется современная рекреационная среда с пляжами, игровыми площадками и другими объектами.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»