Новые аттракционы за 2,3 миллиона появятся в парках Омска

Кроме этого, по поручению мэра муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» приобретет земснаряд (стоимость 400 тысяч рублей) для выполнения работ по содержанию водных объектов – далее вокруг них сформируется современная рекреационная среда с пляжами, игровыми площадками и другими объектами.