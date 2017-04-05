Нелегальное казино обнаружено в Омске, дело в суде

Следственные органы СК РФ по Омской области завершили расследование по уголовному делу, касающегося обвинения омички в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).
Согласно версии следствия, в феврале 2015 года 27-летняя женщина в Октябрьском округе Омска арендовала нежилое помещение, разместив в нем игровое оборудование, где до сентября 2015 года организовывала и проводила в вечернее и ночное время карточную игру в «Покер».
Потенциальным участникам время и место проведения игр омичка сообщала по смс-сообщениям. Сама женщина выполняла функции «дилера», раздавая игрокам карты, принимая ставки в виде игральных фишек, а также получая 5% от суммы каждого выигрыша.
В ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ночью 11 сентября 2015 года сотрудниками полиции ОЭБ и ПК УМВД России по Омску незаконная игорная деятельность была пресечена.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд. За подобное преступление предусматривается наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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Источник: ИА «Город55»