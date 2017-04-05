Нелегальное казино обнаружено в Омске, дело в суде

Согласно версии следствия, в феврале 2015 года 27-летняя женщина в Октябрьском округе Омска арендовала нежилое помещение, разместив в нем игровое оборудование, где до сентября 2015 года организовывала и проводила в вечернее и ночное время карточную игру в «Покер».