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На должность мэра Омска претендуют уже более двух десятков кандидатов

5 апреля 2017, 11:22
Выборы мэра.

В Омске завершился прием заявлений от кандидатов на должность мэра города. По словам председателя отборочной комиссии Сергея Тодорова, в последний день подачи документов изъявили желание принять участие в выборах еще пять человек. Таким образом, общее число претендентов на должность омского градоначальника достигло 23 человек.


Среди тех, кто подал документы в последний день оказался министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов, заместитель председателя правительства региона Станислав Гребенщиков, выпускник академии ФСБ РФ Игорь Рыбаков.


Двое человек из 23 претендентов не дали своего согласия на обработку персональных данных, но их документы также будут рассматриваться на общих основаниях. Ожидается, что 6 апреля отборочная комиссия официально назовет тех, кто зарегистрирован для участия в выборах.


21 претендент на должность мэра Омска:

Игорь Антропенко, Александр Бекишев, Антон Берендеев, Игорь Бруй, Станислав Гребенщиков, Андрей Ерошевич, Виктор Жарков, Андрей Иванищев, Александр Искам, Владимир Казанин, Денис Качуровский, Алексей Клепиков, Игорь Козловский, Владимир Куприянов, Юрий Пичугин, Игорь Рыбаков, Андрей Рягузов, Сергей Суменков, Артем Тарасов, Виктор Чередов, Сергей Яковлев.

Фото: Андрей Кутузов

Источник: ИА «Город55»

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