Мэрия рассказала, когда отремонтируют 32 дороги Омска

Сегодня на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Горсовета вице-мэр Сергей Фролов озвучил планы администрации по ремонту дорог в городе.
По его словам, в этом году в Омске отремонтируют 32 автодороги. Всего потратят порядка 1 миллиарда рублей. В 2018 году восстановят еще 34 магистрали.
- Сметы на этот год нами сделаны. Сейчас будем приступать к торгам. Закончим все торги, скорее всего, в середине мая. Приступим к работам, я думаю , 25 -29 мая. До конца сентября работы планируем завершить, - сказал Сергей Фролов.
Как отметил чиновник, в планах на 2017-2018 годы лишь приведение существующих дорог в нормативное состояние. К строительству новых магистралей администрация планирует приступить в 2019 году.
Что касается аварийно – восстановительных работ, то по словам Фролова, в полном объеме их начать пока не позволяют погодные условия.
Источник: ИА "Город55"