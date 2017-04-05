Мэрия рассказала, когда отремонтируют 32 дороги Омска

- Сметы на этот год нами сделаны. Сейчас будем приступать к торгам. Закончим все торги, скорее всего, в середине мая. Приступим к работам, я думаю , 25 -29 мая. До конца сентября работы планируем завершить, - сказал Сергей Фролов.