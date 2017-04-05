Массовая проверка омичей: подготовлено более 100 площадок

Всего Тотальный диктант напишут в 800 городах по всему миру. Среди самых неожиданных мест проведения – десятка рейсов одной из российских авиакомпаний: диктант напишут прямо в воздухе; также акция пройдет в поездах. В Пермском крае – в Кунгурской ледяной пещере, в Омске – на свежем воздухе, в туристической палатке в Парке Победы. В 2013 году диктант писали даже в Антарктиде, а в 2014 акция вышла в космическое пространство, когда к ней присоединились космонавты на МКС.

