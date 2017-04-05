Массовая проверка омичей: подготовлено более 100 площадок

В эту субботу, 8 апреля, омичи, одновременно со всей планетой напишут Тотальный диктант. С поправкой на часовые пояса, акция в нашем городе начнется ровно в 14:00. Тотальный диктант в Омске пишут уже в шестой раз. Участие анонимное, бесплатное и добровольное. Ограничений по возрасту нет: организаторы позиционируют диктант как акцию «для всех, кто умеет писать».
Всего в городе более ста площадок, на некоторых – уже заканчиваются места. В числе доступных площадок – омские школы и библиотеки, Институт развития образования, почти все вузы, Festival City и другие. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Тотального диктанта, выбрав подходящую площадку в Омске.
Отличники и хорошисты диктанта получат дипломы и ценные призы. Сертификаты участия, подтверждающие уровень грамотности, получат все желающие. Также после проведения акции в течение двух недель можно будет прийти в университет, чтобы узнать, какие ошибки были допущены в работе.
Автором текста «Тотального диктанта – 2017» стал Леонид Юзефович, лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. В разные годы ранее авторами текстов Тотального диктанта стали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Андрей Усачев.
Всего Тотальный диктант напишут в 800 городах по всему миру. Среди самых неожиданных мест проведения – десятка рейсов одной из российских авиакомпаний: диктант напишут прямо в воздухе; также акция пройдет в поездах. В Пермском крае – в Кунгурской ледяной пещере, в Омске – на свежем воздухе, в туристической палатке в Парке Победы. В 2013 году диктант писали даже в Антарктиде, а в 2014 акция вышла в космическое пространство, когда к ней присоединились космонавты на МКС.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"