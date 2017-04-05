Город55
ГлавноеВсе новости

Массовая проверка омичей: подготовлено более 100 площадок

5 апреля 2017, 11:53
Всемирная акция.

В эту субботу, 8 апреля, омичи, одновременно со всей планетой напишут Тотальный диктант. С поправкой на часовые пояса, акция в нашем городе начнется ровно в 14:00. Тотальный диктант в Омске пишут уже в шестой раз. Участие анонимное, бесплатное и добровольное. Ограничений по возрасту нет: организаторы позиционируют диктант как акцию «для всех, кто умеет писать».

Всего в городе более ста площадок, на некоторых – уже заканчиваются места. В числе доступных площадок – омские школы и библиотеки, Институт развития образования, почти все вузы, Festival City и другие. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Тотального диктанта, выбрав подходящую площадку в Омске.

Отличники и хорошисты диктанта получат дипломы и ценные призы. Сертификаты участия, подтверждающие уровень грамотности, получат все желающие. Также после проведения акции в течение двух недель можно будет прийти в университет, чтобы узнать, какие ошибки были допущены в работе.

Автором текста «Тотального диктанта – 2017» стал Леонид Юзефович, лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. В разные годы ранее авторами текстов Тотального диктанта стали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Андрей Усачев.

Всего Тотальный диктант напишут в 800 городах по всему миру. Среди самых неожиданных мест проведения – десятка рейсов одной из российских авиакомпаний: диктант напишут прямо в воздухе; также акция пройдет в поездах. В Пермском крае – в Кунгурской ледяной пещере, в Омске – на свежем воздухе, в туристической палатке в Парке Победы. В 2013 году диктант писали даже в Антарктиде, а в 2014 акция вышла в космическое пространство, когда к ней присоединились космонавты на МКС.

Фото: Андрей Кутузов



Источник: ИА "Город55"

#Новости#Образование#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20