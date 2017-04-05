Десятки юных гимнасток соберутся в Омске на соревнованиях

Первенство Омской области по художественной гимнастике разыграют около полутора сотен юных спортсменок.
Соревнования пройдут во Дворце художественной гимнастики с 6 по 8 апреля. За награды будут бороться спортсменки всех разрядов, кроме мастеров спорта. Самые опытные гимнастки уже участвовали в чемпионате Омской области в январе. Ну а самые юные и перспективные «грации» начнут борьбу сейчас, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.
Торжественное открытие соревнований запланировано на 6 апреля в 15:00.
Свои заявки на участие на сегодняшний день подтвердили три областные школы. Это Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, авторская школа Ларисы Лебедевой и ДЮСШ №24.
Среди главных фавориток турнира — спортсменки уже заявившие о себе в российской гимнастике. Это кандидаты в мастера спорта Дана Семеренко, Анастасия Симакова, Валерия Кузнецова, Елена Кокина и другие девушки.
После выступления гимнастки продолжат подготовку к еще одному ответственному старту — первенству вооруженных сил.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»