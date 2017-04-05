Десятки юных гимнасток соберутся в Омске на соревнованиях

Первенство Омской области по художественной гимнастике разыграют около полутора сотен юных спортсменок.



Соревнования пройдут во Дворце художественной гимнастики с 6 по 8 апреля. За награды будут бороться спортсменки всех разрядов, кроме мастеров спорта. Самые опытные гимнастки уже участвовали в чемпионате Омской области в январе. Ну а самые юные и перспективные «грации» начнут борьбу сейчас, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.