Авангард расторг контракт с Владимиром Соботкой

Тема ухода из клуба чешского нападающего всерьез поднималась во время Кубка мира по хоккею, который проходил в сентябре 2016, тем не менее, после международного турнира Соботка все-таки вернулся в Омск, где продолжил свое выступление за «Авангард», контракт с которым был заключен до 30 апреля 2017 года.