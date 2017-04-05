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Авангард расторг контракт с Владимиром Соботкой

5 апреля 2017, 08:26
Обоюдное решение.

Омский «Авангард» и чешский форвард Владимир Соботка по обоюдному согласию расторгли контракт, сообщает официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий выходил на лед в составе «ястребов» в 53 матчах, записав на свой лицевой счет 12 голов и 28 результативных передач при показателе полезности «+18».

За предыдущие два сезона в стане «Авангарда» Владимир Соботка принял участие в 103 играх, отметившись 29 заброшенными шайбами и 47 голевыми передачами при показателе полезности «+31».

Тема ухода из клуба чешского нападающего всерьез поднималась во время Кубка мира по хоккею, который проходил в сентябре 2016, тем не менее, после международного турнира Соботка все-таки вернулся в Омск, где продолжил свое выступление за «Авангард», контракт с которым был заключен до 30 апреля 2017 года.

Фото: hawk.ru


Источник: ИА "Город55"

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