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Злостных нарушителей ПДД хотят лишать прав пожизненно

4 апреля 2017, 17:22
Предложение парламентария.

В Госдуме предложили пожизненно лишать водительских прав нарушителей-рецидивистов, передает «Российская Газета».

Василий Писарев, возглавляющий комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, выступил автором идеи применения подобного наказания за повторное управление автомобилем лицом, лишенным прав, и за повторное управление машиной лицом, которое ранее привлекалось к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Писарев выразил уверенность, что наказание для лишенных прав водителей в подобной ситуации должно быть уголовным. Также глава комитета выступил за введение в автошколах обязательных уроков водительской этики, сдавать которые должны не только получающие права, но и лишенные их на определенный срок.

По мнению главы комитета, следует обратиться к европейскому опыту, где в ряде стран за грубое нарушение ПДД на водителя возлагается правовая ответственность, а также обязанность пройти платные курсы, касающиеся культуры вождения.

В ходе слушаний эксперты предложили рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне диагностирование алкогольной зависимости у автомобилистов, которые несколько раз попадались на управлении машиной в нетрезвом виде.

Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved


Источник: ИА "Город55"

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