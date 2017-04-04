Злостных нарушителей ПДД хотят лишать прав пожизненно

Писарев выразил уверенность, что наказание для лишенных прав водителей в подобной ситуации должно быть уголовным. Также глава комитета выступил за введение в автошколах обязательных уроков водительской этики, сдавать которые должны не только получающие права, но и лишенные их на определенный срок.