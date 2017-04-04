Злостных нарушителей ПДД хотят лишать прав пожизненно

В Госдуме предложили пожизненно лишать водительских прав нарушителей-рецидивистов, передает «
Василий Писарев, возглавляющий комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, выступил автором идеи применения подобного наказания за повторное управление автомобилем лицом, лишенным прав, и за повторное управление машиной лицом, которое ранее привлекалось к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Писарев выразил уверенность, что наказание для лишенных прав водителей в подобной ситуации должно быть уголовным. Также глава комитета выступил за введение в автошколах обязательных уроков водительской этики, сдавать которые должны не только получающие права, но и лишенные их на определенный срок.
По мнению главы комитета, следует обратиться к европейскому опыту, где в ряде стран за грубое нарушение ПДД на водителя возлагается правовая ответственность, а также обязанность пройти платные курсы, касающиеся культуры вождения.
В ходе слушаний эксперты предложили рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне диагностирование алкогольной зависимости у автомобилистов, которые несколько раз попадались на управлении машиной в нетрезвом виде.
Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved
Источник: ИА "Город55"