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Жители покидают Омский регион, счет идет на тысячи

4 апреля 2017, 15:48
Каждый по своим причинам.

В Омском регионе сохраняется тенденция к оттоку населения. Омскстатом по итогам февраля 2017 года в очередной раз зафиксирована убыль жителей области.

По данным статистического ведомства, в феврале нынешнего года регион покинули 2,3 тысяч омичей, при этом прибыли на территорию области 1,7 тысяч человек. Таким образом, убыль населения в последнем месяце зимы составила 654 человек. В пределах Омской области переезд осуществили 1,9 тысяч человек.

По итогам 2016 года Омская область попала в число семи регионов Сибирского федерального округа, где зафиксирована миграционная убыль населения. В этом списке наш регион занял четвертую позицию, в прошлом году число выбывших омичей составило 5942 человека.

В основном Омскую область покидает молодежь, у которой в большинстве случае возникают проблемы с трудоустройством нашем регионе. В большей степени эта проблема актуальная для выпускников гуманитарных направлений.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

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