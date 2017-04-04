Жители покидают Омский регион, счет идет на тысячи

По данным статистического ведомства, в феврале нынешнего года регион покинули 2,3 тысяч омичей, при этом прибыли на территорию области 1,7 тысяч человек. Таким образом, убыль населения в последнем месяце зимы составила 654 человек. В пределах Омской области переезд осуществили 1,9 тысяч человек.