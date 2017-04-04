Законы апреля: пенсии подрастут, по ОСАГО – ремонт вместо денег

Пенсии подрастут
С 1 апреля в России выросла средняя страховая пенсия по старости. Расчет произведен индивидуально, у каждого пенсионера своя надбавка. Изменения изложены в ФЗ от 19 декабря 2016 года № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Кроме того, с 1 апреля повысились на 1,5% и социальные пенсии. В среднем по России социальные пенсии достигнут 8742 рублей, у детей-инвалидов - более 13 тысяч рублей. Основание для проведения расчетов - постановление Правительства РФ от 16 марта 2017 года №307 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий».
Контроль за лекарствами
С 1 апреля меняется порядок проведения фармацевтического контроля. Росздравнадзор расширяет требования к срочной отчетности о нежелательных реакциях и периодической отчетности по безопасности лекарств (приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15 февраля 2017 года «Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора»). Система мониторинга лекарств должна обеспечить защиту граждан от потенциально опасных препаратов.
Отпускные и больничные
В последний день апреля РФ присоединяется к Международной конвенции о работе на условиях неполного рабочего дня (кто работает меньше возьми часов в день и 40 часов в неделю). С 30 апреля в случае сокращения вашего рабочего времени, получать вознаграждение вы будете, как при полной загрузке. Это также касается оплаты отпускных и больничных. Все подробности оплаты должны быть указаны в трудовом договоре.
Тариф «Платона» повысится
Правительство РФ приняло решение ввести с 15 апреля новый тариф для грузовиков по системе «Платон». Сегодня стоимость проезда грузового транспорта – 1,53 рубля за километр. Планировалось, что эта сумма увеличится до 3,06 рубля. Однако, в итоге решено поднять цену до 1,91 рубля за километр.
ОСАГО: вместо выплат – ремонт
28 апреля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО. Согласно изменениям, страховые компании теперь будут в первую очередь предлагать ремонт, пострадавшей в аварии машины, вместо денежных выплат. Деньги выдадут лишь в исключительных случаях: при полном разрушении автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, если стоимость ремонта превысит лимит возвращения по ОСАГО.
Букмекеры будут отчислять прибыль на спорт
С 1 апреля букмекеры будут отчислять часть своей прибыли (5%) на развитие спорта. Причем, тех видов спорта, ставки на которые принимаются. Предполагается, что 80% от этой суммы направят на развитие профессионального спорта, 20% - детско-юношеского.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"