Законы апреля: пенсии подрастут, по ОСАГО – ремонт вместо денег

В последний день апреля РФ присоединяется к Международной конвенции о работе на условиях неполного рабочего дня (кто работает меньше возьми часов в день и 40 часов в неделю). С 30 апреля в случае сокращения вашего рабочего времени, получать вознаграждение вы будете, как при полной загрузке. Это также касается оплаты отпускных и больничных. Все подробности оплаты должны быть указаны в трудовом договоре.