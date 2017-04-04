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В России можно прожить на 9600 рублей в месяц

4 апреля 2017, 14:07
Установлен размер прожиточного минимума.

Правительством РФ установлен размер прожиточного минимум в целом по стране по итогам IV квартала 2016 года, он составил 9691 рубль, снизившись на 2% в сравнении с третьи кварталом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составил 10466 рублей, для детей – 9434 рубля, для пенсионеров 8 тысяч рублей. По итогам третьего квартала прошлого года аналогичные показатели равнялись соответственно 10678 рублей, 8136 рублей и 9668 рублей, средний показатель составлял 9889 рублей. Таким образом, снижение этого показателя составило 2%.

Размер прожиточного минимума, устанавливаемый в каждом регионе, используется для расчета уровня оказания поддержки отдельным группам населения, в частности, для выплат ежемесячного пособия на ребенка, социальной помощи малоимущим гражданам, для выплат на третьего ребенка, расчета социальных доплат пенсионерам.


Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

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