В России можно прожить на 9600 рублей в месяц

Правительством РФ установлен размер прожиточного минимум в целом по стране по итогам IV квартала 2016 года, он составил 9691 рубль, снизившись на 2% в сравнении с третьи кварталом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.