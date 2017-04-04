Город55
ГлавноеВсе новости

Труп женщины на козырьке подъезда обнаружен в Омске

4 апреля 2017, 10:50
Сообщение очевидцев.

Сегодня утром в омских пабликах появилось сообщение о том, что на козырьке подъезда многоквартирного дома обнаружен труп человека.


«Сегодня в 07:10 на Московке-2 (улица Моторная, 5) был обнаружен труп. Выходил из дома и увидел ботинки, зашел в подъезд, чтобы посмотреть – не шутка ли чья-то, но увидел человека…», - пишет омич в соцсетях.


Данную информацию порталу Gorod55.ru подтвердили в пресс-службе УМВД по городу Омску:


«Граждане обратились с сообщением об обнаружении трупа в отдел полиции №5 по городу Омску. Сотрудники полиции в настоящее время работают на месте происшествия. Предположительно, обнаружен труп женщины. Причины и обстоятельства смерти будут устанавливать следователи».

Фото: vk.com/chp55

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20