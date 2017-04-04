Труп женщины на козырьке подъезда обнаружен в Омске

Сегодня утром в омских пабликах появилось сообщение о том, что на козырьке подъезда многоквартирного дома обнаружен труп человека.
«Сегодня в 07:10 на Московке-2 (улица Моторная, 5) был обнаружен труп. Выходил из дома и увидел ботинки, зашел в подъезд, чтобы посмотреть – не шутка ли чья-то, но увидел человека…», - пишет омич в соцсетях.
Данную информацию порталу Gorod55.ru подтвердили в пресс-службе УМВД по городу Омску:
«Граждане обратились с сообщением об обнаружении трупа в отдел полиции №5 по городу Омску. Сотрудники полиции в настоящее время работают на месте происшествия. Предположительно, обнаружен труп женщины. Причины и обстоятельства смерти будут устанавливать следователи».
Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА "Город55"