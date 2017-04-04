Труп женщины на козырьке подъезда обнаружен в Омске



«Сегодня в 07:10 на Московке-2 (улица Моторная, 5) был обнаружен труп. Выходил из дома и увидел ботинки, зашел в подъезд, чтобы посмотреть – не шутка ли чья-то, но увидел человека…», - пишет омич в соцсетях.