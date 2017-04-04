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Скабелка соберет новый Авангард из воспитанников омского хоккея

4 апреля 2017, 19:01
Заявление наставника клуба.

Сегодня, 4 апреля, прошла встреча губернатора Виктора Назарова с президентом «Авангарда» и главным тренером омского клуба Андреем Скабелкой, в ходе которой обсуждалась подготовка к грядущему сезону, сообщает Омская Губерния.

К работе с «Авангардом» Андрей Скабелка приступил накануне. Омский клуб заключил со специалистом контракт по схеме «2+1». В течение предстоящего трехнедельного сбора главный тренер «ястребов» должен определиться с будущим тактическим рисунком игры команды. Виктор Назаров пожелал наставнику «боевого настроя», отметив, что омские болельщики являются достаточно требовательными.

По словам Андрея Скабелки, приоритетом для него при формировании команды является желание собрать в стане в команду воспитанников омского хоккея. Специалист считает, что, выходя на лед, каждый хоккеист вне зависимости от возраста должен быть всем сердцем и душой за «Авангард».

Андрей Скабелка был назначен главным тренером «Авангарда» 29 марта, на этом посту он сменил Федора Канарейкина, который был отправлен в отставку вместе со всем тренерским штабом из-за раннего вылета команды в плей-офф. В 1/4 Кубка Гагарина «ястребы» уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом в серии 2-4.


Фото: hawk.ru


Источник: ИА "Город55"

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