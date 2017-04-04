Скабелка соберет новый Авангард из воспитанников омского хоккея

По словам Андрея Скабелки, приоритетом для него при формировании команды является желание собрать в стане в команду воспитанников омского хоккея. Специалист считает, что, выходя на лед, каждый хоккеист вне зависимости от возраста должен быть всем сердцем и душой за «Авангард».