С апреля в Омске добавят еще десять маршрутов общественного транспорта

C 29 апреля в Омске начнется движение автобусов по садовым маршрутам. Весной и летом этого года регулярные перевозки планируют организовать на всех садовых маршрутах, в числе которых № 34, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178, 90 (196), 219-Н, сообщают в омском дептранспорта. Для работы на пяти сезонных маршрутах (№ 71, 106, 219-Б, 135, 186) привлекут автобусы частных перевозчиков.
К некоторым садам, расположенным в черте города, продлены схемы муниципальных маршрутов: №72 – до СНТ «Ивушка», маршрут № 201 – до СНТ «Заря-3», № 350 – до СНТ «Маяк-2», № 399 – до СНТ «Фантазия». На данных маршрутах в садовый сезон также добавятся автобусы частников.
По словам директора дептранса Омска Алексея Мартыненко, большие муниципальные автобусы также будут обеспечивать пригородные маршруты. С региональным минпромом заключены договоры об организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам – сюда привлекут частников с транспортом малого и среднего класса, чтобы оставить большие автобусы «на более рентабельных городских маршрутах», сообщают в пресс-службе мэрии.
Совместно оба ведомства, департамент транспорта и министерство промышленности, с 3 по 19 апреля обследуют дорожные условия – для оценки готовности омских дорог к автобусным перевозкам пассажиров в этом сезоне.
С 29 апреля по 21 мая и с 4 сентября по 1 октября работа садовых маршрутов, городского и пригородного сообщения, организуется с периодичностью три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни. С 22 мая по 3 сентября – с периодичностью четыре раза в неделю и в праздничные нерабочие дни. График рассредоточения дней работы садовых маршрутов в будние дни, действовавший в 2016 году, планируется сохранить.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"