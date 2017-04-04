С апреля в Омске добавят еще десять маршрутов общественного транспорта

С 29 апреля по 21 мая и с 4 сентября по 1 октября работа садовых маршрутов, городского и пригородного сообщения, организуется с периодичностью три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни. С 22 мая по 3 сентября – с периодичностью четыре раза в неделю и в праздничные нерабочие дни. График рассредоточения дней работы садовых маршрутов в будние дни, действовавший в 2016 году, планируется сохранить.