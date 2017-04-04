Рост тарифов и "двойные" квитанции: УК Омска оштрафовали на 411 тысяч



В числе основных причин обращений потребителей наиболее частотны - нарушение порядка ценообразования при установлении платы за ремонт и содержание жилья, в том числе порядок расчёта на ОДН, также порядок расчёта за коммунальные услуги и нарушение установленных тарифов. Некоторые омичи жалуются на непредоставление коммунальщиками полной и достоверной информации об оказываемых услугах, предъявление «двойных» квитанций, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.