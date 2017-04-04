Рост тарифов и "двойные" квитанции: УК Омска оштрафовали на 411 тысяч

С начала 2017 года в Омске проведено 28 проверок в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг – на соблюдение прав потребителей. По итогам контрольных мероприятий, организованных омским Росприроднадзором, составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Коммунальщики Омска оштрафованы на общую сумму в 411,5 тысяч рублей.
Основой для проверок становятся жалобы омичей на конкретные управляющие компании, со сведениями о нарушении законодательства в сфере оказания коммунальных услуг. Материалы внеплановых рейдов региональной Госжилинспекции также служат основой проверок.
За последние три месяца от омичей поступило 149 обращений по данной теме. Наблюдается снижение подобного рода жалоб: за аналогичный период 2016 года поступило 179 обращений. В целом, доля заявлений граждан на нарушения в жилищно-коммунальной сфере занимает 34,2% от общего числа жалоб.
В числе основных причин обращений потребителей наиболее частотны - нарушение порядка ценообразования при установлении платы за ремонт и содержание жилья, в том числе порядок расчёта на ОДН, также порядок расчёта за коммунальные услуги и нарушение установленных тарифов. Некоторые омичи жалуются на непредоставление коммунальщиками полной и достоверной информации об оказываемых услугах, предъявление «двойных» квитанций, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.
Для сравнения: за три месяца с начала 2016 года омские управляющие компании получили 24 штрафа на сумму в 447 тысяч рублей.
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Источник: ИА "Город55"