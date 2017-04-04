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Пробки на ключевых магистралях Омска, скорость движения от 5 км/ч

4 апреля 2017, 08:34
Ситуация на дорогах города.

Утром вторника, 4 апреля, движение транспорта в Омске оказалось достаточно затрудненным, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе фиксируются 6-балльные пробки.

Скорость автомобильного потока 5 км/ч наблюдается на проспекте Королев в сторону улицы Заозерная. Аналогичная скорость движения фиксируется в пробке на Красноярском тракте, которая растянулась от проспекта Менделеева до проспекта Королева. На улице Хабаровская также образовался огромный затор, растянувшийся от 6-й Рабочей до 4-й Транспортной.

Скорость движения 7 км/ч наблюдается на Иртышской набережной от бульвара Победы до Циолковского, на проспекте Карла Маркса от остановки «Цирк» до улицы Масленникова, на улице Конева от Ватутина до 3-й Енисейской.

Также пробки фиксируются на Красном Пути на участке от Телецентра до Березовой, на Ленинградском мосту вплоть до пересечения с улицей Масленникова, на 3-й Енисейской в обоих направлениях.



Источник: ИА "Город55"

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