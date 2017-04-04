Пробки на ключевых магистралях Омска, скорость движения от 5 км/ч

Скорость автомобильного потока 5 км/ч наблюдается на проспекте Королев в сторону улицы Заозерная. Аналогичная скорость движения фиксируется в пробке на Красноярском тракте, которая растянулась от проспекта Менделеева до проспекта Королева. На улице Хабаровская также образовался огромный затор, растянувшийся от 6-й Рабочей до 4-й Транспортной.