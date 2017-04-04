Президент Авангарда назвал звездного игрока, которого хочет подписать

Президент омского «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с чешских форвардом Владимиром Соботкой, сообщает «
Контракт Владимира Соботки с «Авангардом» закончился и теперь чешский нападающий становится неограниченно свободным агентом. По словам Шалаева, в клубе игрой форварда довольны, планируется начать с ним переговоры о продлении контракта на следующий сезон.
В нынешнем сезоне Соботка выходил на лед в составе «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата 41 раз, отметившись 9 голами и 21 результативной передачей. В плей-офф форвард провел 12 встреч, записав себе в актив 3 заброшенные шайбы и 7 голевых передач.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА "Город55"