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Президент Авангарда назвал звездного игрока, которого хочет подписать

4 апреля 2017, 09:15
Переговоры о подписании контракта.

Президент омского «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с чешских форвардом Владимиром Соботкой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт Владимира Соботки с «Авангардом» закончился и теперь чешский нападающий становится неограниченно свободным агентом. По словам Шалаева, в клубе игрой форварда довольны, планируется начать с ним переговоры о продлении контракта на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Соботка выходил на лед в составе «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата 41 раз, отметившись 9 голами и 21 результативной передачей. В плей-офф форвард провел 12 встреч, записав себе в актив 3 заброшенные шайбы и 7 голевых передач.


Фото: hawk.ru


Источник: ИА "Город55"

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