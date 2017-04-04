Президент Авангарда назвал звездного игрока, которого хочет подписать

Президент омского «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с чешских форвардом Владимиром Соботкой, сообщает « Спорт-Экспресс ».



Контракт Владимира Соботки с «Авангардом» закончился и теперь чешский нападающий становится неограниченно свободным агентом. По словам Шалаева, в клубе игрой форварда довольны, планируется начать с ним переговоры о продлении контракта на следующий сезон.