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Под Омском погиб человек в лобовом столкновении Приоры с большегрузом

4 апреля 2017, 07:29
ДТП на трассе Тюмень-Омск.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Тюкалинскому району поступило сообщение о ДТП, случившемся на автодороге Тюмень-Омск.

Предварительно установлено: управлявший автомобилем Lada Priora мужчина 1989 года рождения в районе 496-го километра трассы Тюмень-Омск, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.

В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, мужчина 1982 года рождения, скончался до приезда скорой помощи, водитель автомобиля Lada Priora доставлен в больницу, водитель большегруза за медицинской помощью не обращался.

Признаков опьянения у водителей не установлено. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

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