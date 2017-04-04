Под Омском погиб человек в лобовом столкновении Приоры с большегрузом

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Тюкалинскому району поступило сообщение о ДТП, случившемся на автодороге Тюмень-Омск.
Предварительно установлено: управлявший автомобилем Lada Priora мужчина 1989 года рождения в районе 496-го километра трассы Тюмень-Омск, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.
В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, мужчина 1982 года рождения, скончался до приезда скорой помощи, водитель автомобиля Lada Priora доставлен в больницу, водитель большегруза за медицинской помощью не обращался.
Признаков опьянения у водителей не установлено. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"