Под Омском погиб человек в лобовом столкновении Приоры с большегрузом

Предварительно установлено: управлявший автомобилем Lada Priora мужчина 1989 года рождения в районе 496-го километра трассы Тюмень-Омск, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения.