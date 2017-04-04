Отставка в Омской области - полномочия прекращены досрочно

Сегодня, 4 апреля, на заседании Совета Кормиловского муниципального района был отправлен в отставку глава района Леонид Матиенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
27 апреля губернатор Виктор Назаров выступил с инициативой о досрочном отстранении от должности руководителя Комиловского района. Основанием отставки названо то, что глава района в течение трех лет систематически нарушал закон о работе с документами, представляющими гостайну. Кроме того, местный райсовет в течение двух лет признавал работу руководителя района неудовлетворительной.
31 марта в Кормиловский райсовет поступило предложение от восьми депутатов – отправить главу района в отставку. Сегодня, 4 апреля, за досрочное прекращение полномочий руководителя Кормиловского района проголосовали 11 присутствующих на заседании депутатов.
Решение депутатов вступит в силу после официального опубликования в районной газете «Нива» 7 апреля 2017 года.
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Источник: ИА "Город55"