Отставка в Омской области - полномочия прекращены досрочно

27 апреля губернатор Виктор Назаров выступил с инициативой о досрочном отстранении от должности руководителя Комиловского района. Основанием отставки названо то, что глава района в течение трех лет систематически нарушал закон о работе с документами, представляющими гостайну. Кроме того, местный райсовет в течение двух лет признавал работу руководителя района неудовлетворительной.