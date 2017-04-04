Омск посетит известный телеведущий телеканала «Россия 24»

— Все очень просто. Первые экономические выпуски в рамках программы «Вести» на телеканале Россия начались с Александра Кареевского. Естественно, участниками программ были первые лица страны и известные экономические деятели, обсуждались и анализировались самые значимые события в экономике. На протяжении последних 10 лет он ведет собственные аналитические обзоры. За плечами Александра богатейших опыт работы на финансовых рынках. Как Вы сами понимаете, Александр очень интересный собеседник и спикер в силу своей профессиональной деятельности. Поэтому, выступления Александра Кареевского по всей стране собирают полные залы, думаю, Омск не станет исключением.