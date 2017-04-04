Омск посетит известный телеведущий телеканала «Россия 24»

В Омском областном музее имени М.А. Врубеля 6 апреля 2017 г. состоится Конференция с Александром Кареевским: «Российская экономика 2017: будущее рубля и новые возможности для частных инвесторов».
Формат встречи предполагает уникальную возможность живого общения с Александром Кареевским, экономическим обозревателем телеканала «Вести 24». О новом интересном деловом мероприятии рассказывает Ирина Махова, директор Омского филиала БКС Премьер1.
— Ирина, расскажите нашим читателям об Александре Кареевском, почему именно на него пал выбор?
— Все очень просто. Первые экономические выпуски в рамках программы «Вести» на телеканале Россия начались с Александра Кареевского. Естественно, участниками программ были первые лица страны и известные экономические деятели, обсуждались и анализировались самые значимые события в экономике. На протяжении последних 10 лет он ведет собственные аналитические обзоры. За плечами Александра богатейших опыт работы на финансовых рынках. Как Вы сами понимаете, Александр очень интересный собеседник и спикер в силу своей профессиональной деятельности. Поэтому, выступления Александра Кареевского по всей стране собирают полные залы, думаю, Омск не станет исключением.
— Поделитесь своим мнением, почему стоит посетить Конференцию?
— Конференция с Александром Кареевским поможет оторваться от ежедневной суеты, от схематичных, часто стереотипных представлений, посмотреть на вещи под новым углом. Посмотреть сверху. Оценить ситуацию, увидев всю картину. Именно поэтому на сцене выступают спикеры, которые имеют богатейший финансовый опыт и могут мыслить глобально, оценивать экономическую ситуацию видя всю картинку, учитывая различные аспекты.
— Какие вопросы планируете к обсуждению на Конференции?
— Прежде всего – это тренды и аналитика. Поговорим о развитии российской экономики в 2017 году. Чего стоит ожидать и какие направления инвестирования будут наиболее привлекательными. Так же жители города могут заранее отправить вопросы через редакцию. Послушать и обсудить ответы можно на самом мероприятии.
— Ирина, для кого Вы проводите мероприятие?
— 6 апреля в музее М.А. Врубеля мы собираем частных инвесторов и представителей бизнеса из разных отраслей. Конечно же, конференция будет полезен, в том числе начинающим инвесторам и станет полезным проводником в мире финансов. Вы избежите распространенных ошибок, которые приводят к потере капитала, начнете лучше работать с информацией и, возможно, проникнитесь к рынкам той же любовью, что и наши спикеры.
— Напомните, когда и во сколько состоится мероприятие?
— Конференция пройдет 6 апреля 2017г. с 18:30 до 21:00 в Омском областном музее имени М.А. Врубеля по адресу: г. Омск, ул. Ленина 3. Участие бесплатно по предварительной записи по телефону 8 800 500 70 8532 или регистрация на сайте
г. Омск, ул. Ленина, 6
т. 8 (3812)92-51-50
Источник: ИА «Город55»
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