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Омичка лишилась любимого из Колумбии, приставы отправили его обратно

4 апреля 2017, 15:27
Выдворен из России.

Накануне из Омска под контролем судебных приставов выдворен гражданин Республики Колумбия Себастьян С. в столичный аэропорт. Поздно вечером авиарейсом он доставлен на родину, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.


Установлено, что 23-летний Себастьян С. нелегально находился на территории Российской Федерации. По его словам, он выступал с трюками в одном из московских цирков, а в свободное от гастролей время проживал со своей подругой в Омске. Вернувшись в очередной раз из командировки, молодой человек приехал в наш город, но позаботиться о своевременном продлении рабочей визы забыл. Ее действие закончилось еще 15 марта. Однако, гражданин все-таки заявился в миграционную службу, но только после того, как истек срок действия визы, тем самым нарушив нормы миграционного законодательства.


В связи с этим, Кировский районный суд признал виновным Себастьяна С. и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысячи рублей (статья 18.8 часть 1.1 КоАП России).


Для полного исполнения судебного решения мигрант был помещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области.


В последующем молодой колумбиец под контролем судебных приставов по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Омской области отправлен в международный аэропорт «Шереметьево», потом – доставлен на свою родину.


По данным пресс-службы УФССП России по Омской области, на 1 апреля судебными приставами принудительно выдворен 91 иностранец. В основном это граждане близлежащих государств – Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. Также отмечается, что число выдворяемых в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла вдвое.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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