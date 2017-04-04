Омичка лишилась любимого из Колумбии, приставы отправили его обратно



Установлено, что 23-летний Себастьян С. нелегально находился на территории Российской Федерации. По его словам, он выступал с трюками в одном из московских цирков, а в свободное от гастролей время проживал со своей подругой в Омске. Вернувшись в очередной раз из командировки, молодой человек приехал в наш город, но позаботиться о своевременном продлении рабочей визы забыл. Ее действие закончилось еще 15 марта. Однако, гражданин все-таки заявился в миграционную службу, но только после того, как истек срок действия визы, тем самым нарушив нормы миграционного законодательства.