Массовые ДТП в Омске из-за снегопада и гололеда на дорогах

Кроме этого, по данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, только за 2 утренних часа в Омске произошло более 20 ДТП, связанных с столкновением автомобилей. И, как отмечается, в данных авариях люди, к счастью, не пострадали.