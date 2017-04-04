Город55
ГлавноеВсе новости

Массовые ДТП в Омске из-за снегопада и гололеда на дорогах

4 апреля 2017, 11:53
Напряженная обстановка.

В связи с изменением погодных условий, а именно выпадением осадков в виде снега, а также гололедных явлений и сильного ветра, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах города и области.

Напомним, что утро вторника, 4 апреля, началось для омских автовладельцев с 6-балльных пробок, скорость на главных магистралях Омска едва достигала 5 километров в час.

Кроме этого, по данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, только за 2 утренних часа в Омске произошло более 20 ДТП, связанных с столкновением автомобилей. И, как отмечается, в данных авариях люди, к счастью, не пострадали.

Чтобы избежать возможных столкновений на автодорогах водителям следует, во-первых, снизить скорость, а, во-вторых, увеличить интервал между автомобилями.

Скользкая дорога таит в себе также немало опасности – хорошее сцепление колес имеет огромное значение для безопасной езды. В этих целях рекомендуется поставить на передние колеса менее изношенные шины, не стоит ездить на спущенных шинах, потому что при воздействии отрицательных температур резина легко трескается.

Выполнение этих правил, а также неукоснительное соблюдение ПДД, позволит водителям уверенно водить автомобиль и по скользким дорогам.

Пешеходам стоит также быть предельно внимательными на дорогах и помнить, что у водителей не всегда есть возможность резко остановить транспортное средство. Меры безопасности следует принимать и переходя дорогу: сначала необходимо убедиться, что вас точно увидели и пропускают.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Погода#Главное#Город#Авто#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20