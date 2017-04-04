Массовые ДТП в Омске из-за снегопада и гололеда на дорогах

В связи с изменением погодных условий, а именно выпадением осадков в виде снега, а также гололедных явлений и сильного ветра, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах города и области.
Напомним, что утро вторника, 4 апреля, началось для омских автовладельцев с
Кроме этого, по данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, только за 2 утренних часа в Омске произошло более 20 ДТП, связанных с столкновением автомобилей. И, как отмечается, в данных авариях люди, к счастью, не пострадали.
Чтобы избежать возможных столкновений на автодорогах водителям следует, во-первых, снизить скорость, а, во-вторых, увеличить интервал между автомобилями.
Скользкая дорога таит в себе также немало опасности – хорошее сцепление колес имеет огромное значение для безопасной езды. В этих целях рекомендуется поставить на передние колеса менее изношенные шины, не стоит ездить на спущенных шинах, потому что при воздействии отрицательных температур резина легко трескается.
Выполнение этих правил, а также неукоснительное соблюдение ПДД, позволит водителям уверенно водить автомобиль и по скользким дорогам.
Пешеходам стоит также быть предельно внимательными на дорогах и помнить, что у водителей не всегда есть возможность резко остановить транспортное средство. Меры безопасности следует принимать и переходя дорогу: сначала необходимо убедиться, что вас точно увидели и пропускают.
Источник: ИА "Город55"