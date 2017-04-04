Кто получит десятки миллионов на достройку юбилейных объектов Омска

Накануне, 3 апреля, стали известны итоги аукционов, организованных ранее «Омскоблстройзаказчиком». Реконструировать поликлинику на Левобережье и здание на Музейной, 4, будут ООО «Домострой» и «СПК «Сибцентрстрой» соответственно. В результате проведенных торгов областной бюджет сэкономил порядка 1,6 миллионов рублей от цены, заявленной на аукционе.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, ожидалось, что данные объекты будут сданы в эксплуатацию к 300-летнему юбилею города. Однако, «в результате недобросовестного исполнения подрядчиками контрактных обязательств, повлекших расторжение госконтрактов, не завершены строительство поликлиники и реконструкция здания областного музея. По фактам нарушений при строительстве указанных объектов возбуждены уголовные дела и проводятся судебные экспертизы», сообщает департамент пресс-службы и информации Счетной палаты РФ.
Поликлиника на тысячу посещений
Достраивать левобережную поликлинику, обещанную еще к 300-летнему юбилею, будет ООО «Домострой» бизнесмена Павла Оркиша. Организация предложила выполнить услуги за 29 919 568, 36 рублей, при заявленной сумме аукциона в 31 329 391 рубль, тем самым позволив областному бюджету сэкономить порядка 1,4 миллионов рублей. Заявка ООО «Инстрой» была отклонена. Напомним, ранее, ООО «Домострой» уже выполнял строительно-монтажные работы на данном объекте, по госконтракту на сумму 82,6 миллионов рублей, заключенному в сентябре 2016 года.
Поликлиника откроется в районе улицы 70 лет Октября и проспекта Комарова. Планируется, что за одну смену ее смогут посетить порядка тысячи пациентов. Согласно аукционной документации, начало срока выполнения работ выпадает на следующий день после даты заключения контракта. К 1 октября 2017 года услуги должны быть оказаны в полном объеме.
По данным регионального Минстроя, самый первый контракт на строительно-монтажные работы на объекте заключен 22 ноября 2013 года с петербургским ООО «Современные технологии строительства» на 571,5 миллиона рублей. 22 января 2016 года он был расторгнут в одностороннем порядке «из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ»; выполнено 70% работ.
К январю 2016 по объекту освоено 404,91 миллион рублей, из которых 224,65 миллионов – из федерального бюджета. Приобретены медицинская мебель (44,75 миллионов) и медицинское оборудование (71,17 миллионов). Недавняя проверка Счетной палаты РФ показала, что мебель и медоборудование для поликлиники «ввиду неготовности помещений находятся на ответственном хранении у поставщиков, что свидетельствует о неэффективности его использования». Также эксперты Счетной палаты отметили, что в регионе не начаты работы по реконструкции городской детской клинической больницы, а затраты на разработку невостребованной проектно-сметной документации к ней составили уже 6,3 миллионов рублей.
Новый музей Омска
По итогам электронного аукциона на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», расположенного на Музейной, 4, выполнением работ займется ООО «СПК «Сибцентрстрой». За 42,56 миллиона рублей компания подготовит помещение для музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (филиал «Эрмитаж-Сибирь»). Реставрация здания должна завершиться к 1 ноября 2017 года. В рамках контракта на объекте будет выполнена часть предусмотренных работ.
Согласно сметам, на объекте предполагаются строительные и монтажные работы, приобретение оборудования, мебели и инвентаря на сумму свыше пяти миллионов рублей, а также обустройство проездов, тротуаров и площадок и прочие работы. Данный этап реконструкции должен быть завершен 1 ноября 2017 года; гарантия качества на работы и материалы составит пять лет.
Организация, получившая первый госконтракт на реконструкцию здания на Музейной и не выполнившая сроки, внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает региональный Минстрой, после нее работы на объекте вели два подрядчика – ООО «Технострой» и ООО «СПК «Сибцентрстрой». Первая организация занималась строительством наружных сетей водопровода, бетонированием перекрытий здания, устройством армпояса и лестничных маршей – к сентябрю 2016 из 20,99 миллионов было освоено 11,36 миллионов рублей. Вторая организация, СПК «Сибцентрстрой», по контракту стоимостью 120 миллионов рублей, вела работы по кирпичной кладке перегородок, устройству кровли, частичной отделке и прокладке инженерных сетей, очистке и восстановлению фасада здания. Добавим, в этот раз заявка ООО «Технострой» на реконструкцию здания была отклонена из-за несоответствия второй ее части требованиям аукциона.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"