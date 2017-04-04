Кто получит десятки миллионов на достройку юбилейных объектов Омска

Организация, получившая первый госконтракт на реконструкцию здания на Музейной и не выполнившая сроки, внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает региональный Минстрой, после нее работы на объекте вели два подрядчика – ООО «Технострой» и ООО «СПК «Сибцентрстрой». Первая организация занималась строительством наружных сетей водопровода, бетонированием перекрытий здания, устройством армпояса и лестничных маршей – к сентябрю 2016 из 20,99 миллионов было освоено 11,36 миллионов рублей. Вторая организация, СПК «Сибцентрстрой», по контракту стоимостью 120 миллионов рублей, вела работы по кирпичной кладке перегородок, устройству кровли, частичной отделке и прокладке инженерных сетей, очистке и восстановлению фасада здания. Добавим, в этот раз заявка ООО «Технострой» на реконструкцию здания была отклонена из-за несоответствия второй ее части требованиям аукциона.