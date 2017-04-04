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Кровавая бойня в Омске: девушек жестоко избили и задушили

4 апреля 2017, 14:46
Подробности шокирующего преступления.

Напомним, накануне в Омске силовики по горячим следам раскрыли жестокое двойное убийство девушек. Подозреваемый, работавший охранником, арестован.

Подробности преступления сообщает «Комсомольская правда в Омске». Две 33-летние девушки познакомились с молодым мужчиной в кафе «Доски», где подруги 31 марта отмечали день рождения одной из них.

Далее девушки решили продолжить праздник в квартире молодого человека в поселке Птицефабрика. Около 12 часов ночи сели в такси и поехали, по дороге купили алкоголь.

Ситуация вышла из-под контроля после 4 утра. С чего всё началось, сейчас разбираются следователи. Молодой мужчина набросился на одну из девушек, избил ее и задушил, затем разобрался со второй гостьей. Сам подозреваемый утверждает, что у него украли деньги.

Жертвы кричали, звали на помощь, крики слышали соседи, но полицию никто не вызвал. На следующий день под окнами квартиры дети нашли разбросанные женские вещи. Об убийстве местные жители узнали только тогда, когда в дом пришли силовики.

После совершения двойного убийства, подозреваемый вынес трупы на улицу, положил в багажник своего автомобиля и вывез, чтобы спрятать.


Позже трупы обнаружила полиция в гараже родственника подозреваемого.


На допросе задержанный сначала отпирался, говоря, что не знает куда делись девушки, но потом дал признательные показания и указал место сокрытия трупов.


На вопрос следователей о причине убийства, подозреваемый рассказал свою версию о краже денег, что после этого начался конфликт. Так ли это, определит следствие.

«Комсомольская правда в Омске» также сообщает детали личной жизни девушек. Одна из них – Татьяна – жила в Крутой Горке. У нее остался 6-летний сын, с мужем она развелась, занималась тем, что делала маникюр. О второй девушке пока известно мало.

Подозреваемый в двойном убийстве – Роман – ранее уже попадал в поле зрения полиции. Он работал охранником, не судим, в полиции ранее не работал. В настоящее время он имеет статус безработного. В 2014 году Роман устроил перестрелку с соседом, но уголовное дело на него заведено тогда не было.



Источник: ИА "Город55"

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