Кровавая бойня в Омске: девушек жестоко избили и задушили

Напомним, накануне в Омске силовики по горячим следам раскрыли жестокое двойное убийство девушек. Подозреваемый, работавший охранником, арестован.
Подробности преступления сообщает «
Далее девушки решили продолжить праздник в квартире молодого человека в поселке Птицефабрика. Около 12 часов ночи сели в такси и поехали, по дороге купили алкоголь.
Ситуация вышла из-под контроля после 4 утра. С чего всё началось, сейчас разбираются следователи. Молодой мужчина набросился на одну из девушек,
Жертвы кричали, звали на помощь, крики слышали соседи, но полицию никто не вызвал. На следующий день под окнами квартиры дети нашли разбросанные женские вещи. Об убийстве местные жители узнали только тогда, когда в дом пришли силовики.
После совершения двойного убийства, подозреваемый вынес трупы на улицу, положил в багажник своего автомобиля и вывез, чтобы спрятать.
Позже трупы обнаружила полиция в гараже родственника подозреваемого.
На допросе задержанный сначала отпирался, говоря, что не знает куда делись девушки, но потом дал признательные показания и указал место сокрытия трупов.
На вопрос следователей о причине убийства, подозреваемый рассказал свою версию о краже денег, что после этого начался конфликт. Так ли это, определит следствие.
«Комсомольская правда в Омске» также сообщает детали личной жизни девушек. Одна из них – Татьяна – жила в Крутой Горке. У нее остался 6-летний сын, с мужем она развелась, занималась тем, что делала маникюр. О второй девушке пока известно мало.
Подозреваемый в двойном убийстве – Роман – ранее уже попадал в поле зрения полиции. Он работал охранником, не судим, в полиции ранее не работал. В настоящее время он имеет статус безработного. В 2014 году Роман
Источник: ИА "Город55"