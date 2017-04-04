Кровавая бойня в Омске: девушек жестоко избили и задушили

Подозреваемый в двойном убийстве – Роман – ранее уже попадал в поле зрения полиции. Он работал охранником, не судим, в полиции ранее не работал. В настоящее время он имеет статус безработного. В 2014 году Роман устроил перестрелку с соседом , но уголовное дело на него заведено тогда не было.