19 новых мэров Омска: министр, пенсионер, бизнесмен и журналист

Сегодня, 4 апреля, в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра Омска подал заявление министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Об этом сообщил порталу Gorod55.ru председатель отборочной комиссии Сергей Тодоров.
- Сегодня рано утром Владимир Куприянов сдал все необходимые документы. Вот такая на этот час информация.
Выдвижение Куприянова прокомментировал первый заместитель председателя Горсовета Василий Мамонтов.
- Владимира Куприянова я знаю довольно давно. Мы работали с ним в предыдущем созыве, он был вице-мэром Омска. Человек грамотный, опытный. Если он возглавит город, я думаю, что город от этого только выиграет.
Фамилия Куприянова уже звучала ранее в качестве возможного кандидата на пост мэра Омска. 30 марта появилась информация, что губернатор предложил на согласование в Москву двоих человек, один из них - Куприянов. Однако, официального подтверждения этому со стороны областной власти не было.
Напомним, Владимир Куприянов назначен на должность министра труда и соцразвития 30 октября 2015 года. До этого работал первым заместителем руководителя аппарата губернатора. Еще ранее, с 2006 по 2012 год – заместителем мэра Омска.
Стоит отметить, что Владимир Куприянов стал 19 кандидатом на пост мэра Омска. На должность градоначальника также претендуют общественник Андрей Иванищев, предприниматель Андрей Ерошевич, представители от КПРФ Виктор Жарков и Игорь Бекишев, комендант строительного городка космодрома «Восточный» Игорь Бруй, инженер Игорь Козловский, депутат Заксобрания Игорь Антропенко, менеджер Денис Качуровский, пенсионер Александр Искам, представитель ЛДПР Антон Берендеев, ведущий ГТРК «Омск» Владимир Казанин, пенсионер Юрий Пичугин, инженер Артем Тарасов. Часть претендентов предоставила не полный пакет документов, в связи с этим их фамилии пока не называются.
По словам председателя отборочной комиссии, прием заявлений заканчивается сегодня в 17:45. 6 апреля в Горсовете официально назовут всех зарегистрированных кандидатов на должность мэра. Выборы нового градоначальника Омска должны состояться 19 апреля на заседании Городского совета.
Источник: ИА "Город55"