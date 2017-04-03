В ТЦ ребенок, скатившись с 4-метровой горки, сломал руку

Стало известно, что 29 марта 7-летний мальчик во время нахождения в игровом комплексе одного из крупнейших торговых центров Омска сломал руку.
В дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Омску из городской детской клинической больницы №3 поступило сообщение о травмировании ребенка: ему поставлен диагноз – перелом плечевой кости.
Предварительно установлено: мальчик во время нахождения в игровом комплексе скатывался с горки высотой 4 метра, но перевернулся и упал на правую руку. В результате чего оказался в больнице. После оказанной медпомощи мальчик отпущен домой.
Проверку, назначенную сотрудниками полиции по данному факту, взяла на особый контроль прокуратура Кировского округа.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"