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В ТЦ ребенок, скатившись с 4-метровой горки, сломал руку

3 апреля 2017, 12:24
Находился в игровом комплексе.

Стало известно, что 29 марта 7-летний мальчик во время нахождения в игровом комплексе одного из крупнейших торговых центров Омска сломал руку.

В дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Омску из городской детской клинической больницы №3 поступило сообщение о травмировании ребенка: ему поставлен диагноз – перелом плечевой кости.

Предварительно установлено: мальчик во время нахождения в игровом комплексе скатывался с горки высотой 4 метра, но перевернулся и упал на правую руку. В результате чего оказался в больнице. После оказанной медпомощи мальчик отпущен домой.

Проверку, назначенную сотрудниками полиции по данному факту, взяла на особый контроль прокуратура Кировского округа.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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