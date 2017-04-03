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В Омске потеплеет до +18 градусов

3 апреля 2017, 16:18
Существенное потепление.

В скором времени омичей ожидает существенное изменение погоды, температура воздуха может подняться вплоть до +18 градусов.

Согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», завтра, 4 апреля, в Омской области в ночное время столбик термометра при прояснении может опуститься до -13 градусов, в дневные часы температура воздуха поднимется до -1…-6 градусов. Порывы ветра местами могут достигать 21 м/с, также ожидаются осадки в виде снега, в отдельных районах – метель.

В среду, 5 апреля, ночью температура воздуха при прояснениях может опуститься до -18 градусов, днем столбик термометра будет находиться в диапазоне от 0 до -5. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 16 м/с, а также небольшой снег и метель.

В четверг, 6 апреля, в ночные часы столбик термометра может опуститься до -8 градусов, днем воздух прогреется до +1…+6 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Значительное потепление ожидает жителей Омска к выходным дням, 15 и 16 апреля. Согласно прогнозу Gismeteo, в эти дни температура воздуха прогреется до +18 градусов, но при этом ожидаются осадки в виде дождей. Далее погода будет колебаться от +4 до +10 градусов до конца месяца.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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