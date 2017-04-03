В Омске потеплеет до +18 градусов

В среду, 5 апреля, ночью температура воздуха при прояснениях может опуститься до -18 градусов, днем столбик термометра будет находиться в диапазоне от 0 до -5. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 16 м/с, а также небольшой снег и метель.