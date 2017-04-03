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Серьезная авария в центре Омска: 2 машины разбиты, трое пострадавших

3 апреля 2017, 10:51
ДТП в Центральном округе.

Накануне в 17:05 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Герцена и Рабиновича.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили: в районе пересечения улиц Герцена и Рабиновича произошло столкновение двух автомобилей – Hyundai, которым управляла женщина 1978 года рождения, и Nissan Patrol, под управлением мужчины 1995 года рождения.


Отмечается, что Hyundai двигался по улице Герцена, а Nissan Patrol – по улице Рабиновича. Оба водителя – без признаков опьянения.

Итог ДТП: пассажир автомобиля Nissan Patrol – женщина 1985 года рождения и двое мальчиков 2006 и 2003 годов рождения обратились за медпомощью.

По факту данной автоаварии назначена и проводится проверка, в результате которой будут выяснены и установлены все ее причины и обстоятельства.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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