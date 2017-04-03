Серьезная авария в центре Омска: 2 машины разбиты, трое пострадавших

Накануне в 17:05 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Герцена и Рабиновича.
Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили: в районе пересечения улиц Герцена и Рабиновича произошло столкновение двух автомобилей – Hyundai, которым управляла женщина 1978 года рождения, и Nissan Patrol, под управлением мужчины 1995 года рождения.
Отмечается, что Hyundai двигался по улице Герцена, а Nissan Patrol – по улице Рабиновича. Оба водителя – без признаков опьянения.
Итог ДТП: пассажир автомобиля Nissan Patrol – женщина 1985 года рождения и двое мальчиков 2006 и 2003 годов рождения обратились за медпомощью.
По факту данной автоаварии назначена и проводится проверка, в результате которой будут выяснены и установлены все ее причины и обстоятельства.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"