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Роскосмос объявил набор добровольцев в Омске

3 апреля 2017, 11:22
Старт космического забега.

12 апреля омичи включатся во Всероссийскую акцию «Волонтерский космический забег», сообщает пресс-служба регионального правительства. Добровольцы пробегут дистанцию 1957 метров.

Планируется, что в акции примут участие представители омских добровольческих движений, лидеры учебных учреждений, молодежных организаций, активисты, общественные деятели и чиновники.

В Омске старт забегу будет дан в 13:00 по местному времени от памятника труженикам тыла, что парке имени 30-летия ВЛКСМ. Дистанция 1957 метров. На старте к участникам массового забега обратятся по видеосвязи космонавты с борта Международной космической станции.

Организаторы акции «Волонтерский космический забег» Росмолодежь, Роспатриотцентр, Роскосмос.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

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