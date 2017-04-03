Роскосмос объявил набор добровольцев в Омске

В Омске старт забегу будет дан в 13:00 по местному времени от памятника труженикам тыла, что парке имени 30-летия ВЛКСМ. Дистанция 1957 метров. На старте к участникам массового забега обратятся по видеосвязи космонавты с борта Международной космической станции.