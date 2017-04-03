Роскосмос объявил набор добровольцев в Омске

12 апреля омичи включатся во Всероссийскую акцию «Волонтерский космический забег», сообщает пресс-служба регионального правительства. Добровольцы пробегут дистанцию 1957 метров.
Планируется, что в акции примут участие представители омских добровольческих движений, лидеры учебных учреждений, молодежных организаций, активисты, общественные деятели и чиновники.
В Омске старт забегу будет дан в 13:00 по местному времени от памятника труженикам тыла, что парке имени 30-летия ВЛКСМ. Дистанция 1957 метров. На старте к участникам массового забега обратятся по видеосвязи космонавты с борта Международной космической станции.
Организаторы акции «Волонтерский космический забег» Росмолодежь, Роспатриотцентр, Роскосмос.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"