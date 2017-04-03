Пропала еще одна девушка из Крутой Горки – ее и подругу ищет полиция

В Омске продолжаются поисковые мероприятия, связанные с пропажей двух девушек, ранее, 31 марта, как сообщили их родственники, отдыхавших в баре «Доски». После увеселительного заведения омички пропали.
Далее к поискам подключились очень многие пользователи социальных сетей, объявление было многократно размножено. Люди обсуждали версии произошедшего. Появилась информация, что одна из девушек проживает в Крутой Горке. Тогда это уже второе загадочное исчезновение после
Затем некоторые СМИ Омска сообщили со ссылкой на свои неназванные источники, что пропавшие «найдены мертвыми», «задержан подозреваемый».
Однако, редакция портала Gorod55.ru около 14:20 часов 3 апреля связалась с пресс-службой УМВД России по Омской области, где сообщили к тому времени, что «в настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия».
Родственница одной из пропавшей девушки через социальную сеть около 14:30 также
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Источник: ИА "Город55"