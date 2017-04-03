Появилось видео с места смертельного ДТП с участием микроавтобуса

Появилась видеозапись с последствиями
Происшествие случилось на 124-м километре трассы Омск-Тара 1 апреля. Установлено: управлявшая автомобилем женщина Nissan Bluebird, направляясь в сторону областного центра, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом IVEKO, который направлялся по маршруту Омск-Знаменка.
В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи от полученных травм скончалась девочка 2012 года рождения, которая на момент столкновения находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. С места происшествия в больницу были доставлены водитель и пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а также 7 пассажиров микроавтобуса.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившейся трагедии. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту данного смертельного ДТП,
Фото: скриншот с видео
Источник: ИА "Город55"