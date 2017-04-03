Появилось видео с места смертельного ДТП с участием микроавтобуса

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи от полученных травм скончалась девочка 2012 года рождения, которая на момент столкновения находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. С места происшествия в больницу были доставлены водитель и пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а также 7 пассажиров микроавтобуса.