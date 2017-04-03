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Появилось видео с места смертельного ДТП с участием микроавтобуса

3 апреля 2017, 12:55
Последствия жуткой аварии.

Появилась видеозапись с последствиями ДТП, произошедшего на трассе Омск-Тара, в результате которого погибла 5-летняя девочка и 9 человек были госпитализированы.

Происшествие случилось на 124-м километре трассы Омск-Тара 1 апреля. Установлено: управлявшая автомобилем женщина Nissan Bluebird, направляясь в сторону областного центра, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом IVEKO, который направлялся по маршруту Омск-Знаменка.

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи от полученных травм скончалась девочка 2012 года рождения, которая на момент столкновения находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. С места происшествия в больницу были доставлены водитель и пассажир автомобиля Nissan Bluebird, а также 7 пассажиров микроавтобуса.



В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившейся трагедии. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту данного смертельного ДТП, взято на особый контроль прокуратурой Саргатского района.


Фото: скриншот с видео


Источник: ИА "Город55"

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